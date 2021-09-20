Какую обувь выбрать на осень 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона

Украинский дизайнер рассказал, какую обувь выбирать этой осенью, чтобы быть в тренде.

Туфли Мэри Джейн

Лодочки или балетки с перепонкой прекрасно сочетаются с лаконичными или даже минималистичными нарядами и добавляют образу завершенности. Смотрится женственно и очень свежо.

Instagram Андре Тана

Ботфорты "Вторая кожа"

Скажу честно, без них в этом сезоне нельзя выходить из дома. Составляя образы, не забывайте о гармонии — выбирайте к ярким и смелым ботфортам нейтральные тона и лаконичные фасоны.

Instagram Андре Тана

Казаки

Актуальны все варианты: на каблуке, без каблука, цветные, длинные и короткие. Придадут вашему образу кантри или даже бохо стиля. Мое любимое сочетание ー с женственными платьями. Попробуйте!

Instagram Андре Тана

Сапоги или ботинки на шнуровке

Маскулинная нотка этой обуви прекрасно сочетается с женственными элементами (юбки, воздушные платья, цветочные принты, блузы с рукавами-фонариками).

Instagram Андре Тана

Сапоги-слоучи

Прекрасная находка для тех, кто не любит оверсайз, но хочет добавить объем и фактуру в образ. Будьте осторожны, визуально расширяют ногу. Сочетайте с нижней одеждой длины ниже колен.

Instagram Андре Тана

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