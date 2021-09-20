Какую обувь выбрать на осень 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона

Украинский дизайнер рассказал, какую обувь выбирать этой осенью, чтобы быть в тренде.
Туфли Мэри Джейн
Лодочки или балетки с перепонкой прекрасно сочетаются с лаконичными или даже минималистичными нарядами и добавляют образу завершенности. Смотрится женственно и очень свежо.
Ботфорты "Вторая кожа"
Скажу честно, без них в этом сезоне нельзя выходить из дома. Составляя образы, не забывайте о гармонии — выбирайте к ярким и смелым ботфортам нейтральные тона и лаконичные фасоны.
Казаки
Актуальны все варианты: на каблуке, без каблука, цветные, длинные и короткие. Придадут вашему образу кантри или даже бохо стиля. Мое любимое сочетание ー с женственными платьями. Попробуйте!
Сапоги или ботинки на шнуровке
Маскулинная нотка этой обуви прекрасно сочетается с женственными элементами (юбки, воздушные платья, цветочные принты, блузы с рукавами-фонариками).
Сапоги-слоучи
Прекрасная находка для тех, кто не любит оверсайз, но хочет добавить объем и фактуру в образ. Будьте осторожны, визуально расширяют ногу. Сочетайте с нижней одеждой длины ниже колен.
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