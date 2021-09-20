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Яке взуття вибрати на осінь 2021: Андре Тан назвав головні хіти сезону

Яке взуття вибрати на осінь 2021: Андре Тан назвав головні хіти сезону

Андре Тан / Instagram Андре Тана

Український дизайнер розповів, яке взуття вибирати цієї осені, щоб бути в тренді.

Туфлі Мері Джейн

Човники або балетки з перетинкою прекрасно поєднуються з лаконічними або навіть мінімалістичним вбраннями і додають образу завершеності. Такий образ має жіночний і дуже свіжий вигляд.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Ботфорти "Друга шкіра"

Скажу чесно, без них цього сезону не можна виходити з дому. Складаючи образи, не забувайте про гармонію — вибирайте до яскравих і сміливих ботфортів нейтральні тони і лаконічні фасони.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Козаки

Актуальні всі варіанти: на підборах, без підборів, кольорові, довгі і короткі. Додадуть вашому образу кантрі або навіть бохо стилю. Моє улюблене поєднання ー з жіночними сукнями. Спробуйте!

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Чоботи або черевики на шнурівці

Маскулінна нотка цього взуття прекрасно поєднується з жіночними елементами (спідниці, повітряні сукні, квіткові принти, блузи з рукавами-ліхтариками).

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Чоботи-слоучі

Прекрасна знахідка для тих, хто не любить оверсайз, але хоче додати об'єм і фактуру до образу. Будьте обережні, бо вони візуально розширюють ногу. Поєднуйте з нижнім одягом довжини нижче колін.

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

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