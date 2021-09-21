Астрологиня назвала найвірніші знаки зодіаку

Вірність — найзатребуваніша якість, яку ми хотіли б бачити в своєму обранцеві, що вдається нам далеко не завжди.

Хто володіє нею, так би мовити, за правом народження? Астрологиня Людмила Булгакова назвала найвірніші знаки зодіаку.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби — як відомо, найголовніші романтики зодіаку, для них кохання — це красива історія, в яку не вписуються зради, які, на їхній погляд, є не чим іншим, як неохайністю — як в прямому, так і в переносному сенсі слова. Вони зберігають вірність своєму партнерові доти, доки не зустрінуть того, хто перевершить його в свідомості представників знака. Тоді вони просто підуть з сім'ї або взаємин, якщо ті були оформлені офіційно, але зраджувати не стануть, адюльтер не вкладається в їхню романтичну картину світу.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці — взагалі знак сімейний: для них важливий не тільки затишок і комфорт, але і сприятлива моральна атмосфера, а в атмосфері перманентних зрад вона неможлива. До того ж представники знака не женуться за новизною в інтимному сенсі — вони вміють урізноманітнити стосунки зі своєю другою половинкою таким чином, що у обох створюється враження, нібито у них щоночі — новий сексуальний партнер. Телець може зрадити свою пару тільки зі своїм першим коханням — як правило, вони запам'ятовують її на все життя.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги властивою їм вірністю зобов'язані своїй зібраності, дисциплінованості та методичності, з якою вони роблять в цьому житті все — як на роботі, так і в особистому житті. На їхній погляд, хаотичні сексуальні зв'язки не тільки неприємні, але й небезпечні: вони відволікають від роботи, а її представники знака завжди ставлять на перше місце, і до того ж здатні викликати неприємні хвороби, на лікування яких йде багато часу і грошей, а цього представники знака ніяк не можуть допустити: вони вважають за краще чистоту — як моральну, так і фізичну.

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