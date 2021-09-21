Астролог назвал самые верные знаки Зодиака

Верность – самое востребованное качество, которое мы хотели бы видеть в своем избраннике, что удается нам далеко не всегда.

Кто обладает им, так сказать, по праву рождения? Астролог Людмила Булгакова назвала самые верные знаки Зодиака.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – как известно, главные романтики Зодиака, для них любовь – это красивая история, в которую не вписываются измены, которые, на их взгляд, являются не чем иным, как нечистоплотностью – как в прямом, так и в переносном смысле слова. Они хранят верность своему партнеру до тех пор, пока не встретят того, кто превзойдет его в сознании представителей знака. Тогда они просто уйдут из семьи или отношений, коль скоро те не были оформлены официально, но изменять не станут, адюльтер не укладывается в их романтическую картину мира.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – вообще знак семейный: для них важен не только уют и комфорт, но и благоприятная моральная атмосфера, а в обстановке перманентных измен она невозможна. К тому же представители знака не гонятся за новизной в интимном отношении – они умеют разнообразить отношения со своей второй половинкой таким образом, что у обоих создается впечатление, будто бы у них каждую ночь – новый сексуальный партнер. Телец может изменить своей паре только со своей первой любовью – как правило, они запоминают ее на всю жизнь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги присущей им верностью обязаны своей собранности, дисциплинированности и методичности, с которой они делают в этой жизни все – как на работе, так и в личной жизни. На их взгляд, хаотические сексуальные связи не только неприятны, но и опасны: они отвлекают от работы, а ее представители знака всегда ставят на первое место, и к тому же чреваты неприятными болезнями, на лечение которых уходит много времени и денег, а этого представители знака никак не могут допустить: они предпочитают чистоту – как моральную, так и физическую.

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