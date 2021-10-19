КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

По данным японского правительства, речь идет о баллистической ракете.

Корейская Народно-Демократическая Республика во вторник, 19 октября, выпустила по меньшей мере один неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает информагентство Yonhap.

Отмечается, что японское правительство заявило о возможном запуске баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. Береговая охрана Японии объявила соответствующее предупреждение судам, пишет Кyodo.

В прошлом месяце Северная Корея заявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету.

Как сообщалось, Корейская Народно-Демократическая Республика 4 октября впервые за 55 дней возобновила линии связи с Южной Кореей.

В Министерстве объединения Южной Кореи выразили надежду на восстановление межкорейского диалога, указав, что повторное соединение линий связи рассматривается как "основа для восстановления отношений между двумя Кореями".

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