Больше не Канье Уэст: американский рэпер официально сменил имя на Ye

Больше не Канье Уэст: американский рэпер официально сменил имя на Ye

Исполнитель по "личным причинам" решил изменить свое имя около двух месяцев назад.

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст в понедельник, 18 октября, официально изменил свое имя на Йе (Ye), получив соответствующее разрешение от Верховного суда Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает Billboard.

Отмечается, что исполнитель подал прошение об изменении своего имени по "личным причинам" менее чем два месяца назад.

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В 2018 году звезда выпустил одноименный альбом, заявив тогда, что слово "Ye" означает "ты" и чаще других встречается в Библии. Позже рэпер также писал в своем микроблоге в Twitter: "Кто или что такое Канье Уэст без его? Просто Ye".

В издании отмечают, что решение суда является юридической формальностью, указывая на то, что ходатайства об изменении имени в Калифорнии отклоняются редко.

"Отказы обычно случаются, когда суд определяет, что переход был сделан для совершения мошенничества, укрытия от правоохранительных органов или для любой другой незаконной цели", — говорится в сообщении.

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