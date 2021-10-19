Больше не Канье Уэст: американский рэпер официально сменил имя на Ye

Исполнитель по "личным причинам" решил изменить свое имя около двух месяцев назад.
Американский рэпер и продюсер Канье Уэст в понедельник, 18 октября, официально изменил свое имя на Йе (Ye), получив соответствующее разрешение от Верховного суда Лос-Анджелеса, штат Калифорния.
Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает Billboard.
Отмечается, что исполнитель подал прошение об изменении своего имени по "личным причинам" менее чем два месяца назад.
В 2018 году звезда выпустил одноименный альбом, заявив тогда, что слово "Ye" означает "ты" и чаще других встречается в Библии. Позже рэпер также писал в своем микроблоге в Twitter: "Кто или что такое Канье Уэст без его? Просто Ye".
В издании отмечают, что решение суда является юридической формальностью, указывая на то, что ходатайства об изменении имени в Калифорнии отклоняются редко.
"Отказы обычно случаются, когда суд определяет, что переход был сделан для совершения мошенничества, укрытия от правоохранительных органов или для любой другой незаконной цели", — говорится в сообщении.
Ранее Канье Уэст в песне Hurricane из нового альбома Donda завуалировано признался в изменах жене.