Канье Уэст завуалировано признался в изменах Ким Кардашян

Об этом рэпер рассказал в своей композиции.

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст, на недавней концерт которого Ким Кардашян пришла в свадебном платье, похоже, решил покаяться.

Так, в одной из своих песен Hurricane из нового альбома Donda исполнитель завуалировано признался в изменах жене.

"Вот он я, слишком богатый, иду с новой цыпочкой. И я знаю, в чем правда. Я все еще гуляю, даже после двух детей", — говорится в треке.

Фанаты пары сразу предположили, что таким образом Уэст рассказал ту правду, о которой долгое время молчал. Тем не менее, похоже, тогда супруги сумели договориться, поскольку у них родилось еще двое детей.

Канье Уэст и Ким Кардашян с детьми / instagram.com/kimkardashian

Позже в СМИ появилась информация, что Кардашян таки подала на развод. Однако ее появление в свадебном платье на концерте Уэста в Чикаго совершенно запутало поклонников. Инсайдер, близкий к супругам, рассказал, что бракоразводный процесс действительно запущен, однако Ким его не торопит и даже намерена дать неверному мужу еще один шанс.

"Ким не спешит с разводом. Они с Канье сейчас в хороших отношениях, и она не хочет ускорять процесс развода", — сказал источник.

Более того, сегодня вышел в свет новый клип Канье Уэста на трек Come to Life. В него вошли кадры с финального концерта рэпера в Чикаго, куда и пришла Ким в свадебном наряде. Видео Канье содержит эти фрагменты, против чего не стала выступать Ким. Вполне возможно, что пара наконец-то помирится и у них все будет хорошо.

Напомним, что впервые информация о проблемах в супружеской жизни Ким Кардашян и Канье Уэста начала появляться в СМИ в начале 2020 года, когда Уэст баллотировался на пост президента США. Во время первой встречи с избирателями рэпер рассказал, как просил Ким сделать аборт, когда она была беременна первенцем. Говорят, что окончательно Кардашян приняла решение о разводе после того, как Уэст помочился на статуэтку "Грэмми".

В феврале этого года в СМИ появилась информация, что Ким Кардашян официально подала на развод с Канье Уэстом.

В апреле стало известно, что Канье Уэст домагается совместной опеки над их с Кардашян четырьмя детьми. Также он уже подал и свой ответ на просьбу о разводе.

В июне заплаканная Ким Кардашян впервые публично прокомментировала развод с Канье Уэстом. Также звезда объяснила, какая женщина должна быть рядом с Уэстом.

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