В России нашли тело пропавшей девятилетней школьницы: что известно

Предварительно, подозреваемая заманила девочку в свою квартиру, пообещав показать мультфильмы, а потом убила.

В России вечером в понедельник, 18 октября, в одной из квартир в Вологде нашли мертвой девятилетнюю девочку, которая в субботу ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Вологодской области.

Отмечается, что на теле обнаружили признаки насильственной смерти. В преступлении подозревают 40-летнюю местную жительницу, ее задержали. Сейчас женщина находится в одном из медицинских учреждений Беломорска в Республике Карелия.

Установлено, что 16 октября подозреваемая встретила ребенка на улице города. "Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, расположенную в переулке Долгом, где совершила ее убийство", — говорится в сообщении.

После совершения преступления женщина выехала за пределы региона. Как пишет Mash, ее вычислили по камерами видеонаблюдения. Указывается, что злоумышленница якобы находилась на учете в психоневрологическом диспансере.

Как пишут "ВЕСТИ35.РФ", на одной из камер зафиксировано, как в день убийства 9-летняя София Жаворонкова вместе с подругой и подозреваемой покупала сладкое в магазине. Злоумышленница якобы заманила к себе в квартиру двух девочек, пообещав показать им интересные мультфильмы.

"Позже преступница отпустила одну из школьниц, а София осталась с ней. Оказавшись наедине с ребенком, похитительница убила ее. Согласно неофициальным источникам, она зарезала школьницу", — пишет издание.

Между тем следователи возбудили дело по п. "В" части второй статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Ранее в Нижегородской области РФ нашли тело 34-летней американской студентки Кэтрин Илэйн Сиро, которую считали пропавшей без вести.

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