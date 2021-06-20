"Надеюсь, меня не похищают": в России нашли тело пропавшей студентки из США

Тело американки с несколькими ножевыми ранениями нашли в поле под Нижним Новгородом.

В Нижегородской области РФ в субботу, 19 июня, нашли тело 34-летней американской студентки Кэтрин Илэйн Сиро, которую со вторника считали пропавшей без вести.

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что гражданка США училась на магистратуре в Нижегородском госуниверситете им. Н. И. Лобачевского на адвоката.

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В начале недели она прислала матери сообщение, в котором предупредила, что находится в машине с незнакомцем. "Надеюсь, меня не похищают", — написала женщина, прежде чем прекратила выходить на связь.

Ее мать предположила, что дочь не дождалась Uber и села в "попутку", поскольку спешила в клинику в Нижнем Новгороде, однако водитель свернул к лесу.

"Я думаю, что когда она увидела, что мужчина не едет в клинику, а направляется в лес, она запаниковала", — поделилась Бэкси Сиро.

Как пишет "Нижний Новгород онлайн", после двух дней активных поисков тело американки с несколькими ножевыми ранениями нашли в поле.

В убийстве подозревают 43-летнего жителя Борского района Нижегородской области по имени Алексей П., который ранее был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе по статьям "Разбой" и "Изнасилование".

По данным неофициального телеграмм-канала силовиков "Опер слив...", Кэтрин Сиро перед убийством также была изнасилована.

По словам правоохранителей, задержанный активно сотрудничает со следствием. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее в российской Удмуртии 27-летний ранее судимый мужчина задушил 11-летнюю дочь своей знакомой, а потом надругался над ее телом.

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