Гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять, куда нам двигаться дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 июня 2021 рассказывает, что Овнам стоит задуматься над улучшением своего финансового положения, а Тельцам — наслаждаться тем, что они имеют.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж пентаклей"
Задумайтесь над укреплением своего финансового положения. Протестируйте любимого или любимую на жажду денег. Во время поисков работы выберите достойный вариант.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Девятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что имеете. Проведите выходные вместе со второй половинкой. Отдохните от работы.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Колесница"
Вы знаете, куда стоит двигаться, но боитесь этого. Отправится в путешествие с партнером или партнершей. На работе возможны командировки.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Сила"
Освойте себя. Подробнее внутренней силе. А для лучшей работы найдите внутренний стержень.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях изменения неизбежны. Задумайтесь над сменой работы.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева жезлов"
Действуйте. В любви добавьте страсти, а в решении рабочих вопросов будьте активнее.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди — новые открытия. Двигайтесь в отношениях и развивайтесь в профессиональной сфере.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывают свой талант в землю. Проверьте эти отношения не напрасны. Ищите лучший вариант для применения своего профессионализма.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка кубков"
Сил остается все меньше и меньше. Время задуматься стоит эти отношения продолжать дальше. В движении по карьерной лестнице стоит сделать перерыв.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Замечательный период для самоуглубления. На этих выходных подумает, куда двигаться дальше во всех сферах жизни.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз жезлов"
Отдайтесь страсти. Действуйте активно в отношениях. Проявите свой характер в рабочих вопросах.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Верховная жрица"
Подробнее интуиции. В отношениях откройте сердце. Прислушайтесь к интуиции на работе.
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