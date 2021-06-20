Супруги Байден прокомментировал смерть своей овчарки: "Обожала вся семья"

Собаке было 13 лет.
Старшая из двух немецких овчарок президента США Джо Байдена по прозвищу "Чемп" умерла в субботу, 19 июня.
Об этом со ссылкой на заявление американского лидера и первой леди Джилл Байден сообщает The Associated Press.
"Он был нашим постоянным любимым спутником на протяжении последних 13 лет и его обожала вся семья Байден", — подчеркнули супруги, которые проводят выходные в своем доме в Уилмингтоне, штат Делавэр.
"Чемп" появился у Байдена в 2008 году, когда политика выбрали вице-президентом США. Пес постоянно сопровождал хозяина как в резиденции в Военно-морской обсерватории, так и в Белом доме.
В своем обращении Байдены рассказали, что молодой "Чемп" "был счастлив, гоняясь за мячами для гольфа на лужайке перед Военно-морской обсерваторией", а в последнее время ему нравилось "присоединяться к нам (...) во время встреч или загорать в саду Белого дома".
"В наши самые счастливые моменты и в дни, когда мы были убиты горем, он был с нами, чуткий к каждому нашему невысказанному чувству и эмоции", — говорится в заявлении.
Ожидается, что Байдены в ближайшее время привезут в Белый дом кошку.
Напомним, 24 марта две немецкие овчарки Джо Байдена вернулись в Белый дом после того, как пес по кличке Мейджор укусил сотрудника Секретной службы. Мейджор стал первой собакой из приюта, которого судьба забросила в главную семью Америки.