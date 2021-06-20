В России у пассажирского Boeing при посадке вспыхнула стойка шасси

На борту самолета Azur Air находились 344 человека.

В России в субботу, 19 июня, в аэропорту Уфы у пассажирского самолета Boeing-767 во время посадки произошло возгорание стойки шасси.

Об этом со ссылкой на и.о. транспортного уфимского прокурора Александра Морозова сообщает "Интерфакс".

"Boeing-767 сообщением Каир-Уфа, 334 пассажира, 10 человек экипажа. При посадке воздушного судна произошло возгорание правой стойки шасси", — рассказал Морозов.

По его словам, возгорание сразу потушили, пострадавших нет. Пассажиров высадили из самолета.

"Самолет садился в обычном режиме. Когда выруливал на стоянку, заметили, что загорелась стойка шасси", — добавил он.

Лайнер принадлежит авиакомпании Azur Air. Причина инцидента выясняется. По предварительным данным, стойка шасси загорелась из-за перегрева тормозной системы.

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