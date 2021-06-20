Леся Никитюк рассказала о своем доходе из соцсетей

Также звезда рассекретила, что подарила родителям на годовщину свадьбы.

Известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк рассказала о своем заработке.

В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что сейчас больше дохода ей приносит блог, чем работа ведущей.

"За прошлый год у меня было одно шоу "Кто сверху?" на канале и мы все почти просидели без работы, я очень рада, что я успела попасть в этот вагон соцсетей и молодежи", — поделилась Леся.

Также звезда рассекретила, что подарила своим родителям на годовщину свадьбы. Так, на "рубиновую свадьбу" Никитюк вручила родным кольца.

"Когда-то, в детстве, когда мы были маленькими с братом, нас ограбили и похитили все золото, 2 обручалки и кольцо, которое папа подарил маме на помолвку. Я купила им из серебра, но классные, современные обручальные кольца, угадала с размером, говорю: "Мама, нравится мое кольцо? Ану давай надену". Ага, чуть больше. Пошла в магазин, купила им по кольцу. Мама варила вареники, папа подошел: "Давай я тебе вареники помогу лепить". Мама: "Ой, иди, что ты там умеешь?!", поворачивается, а он стоит с обручальным кольцом, одел ей на пальчик, потом пофоткались, поужинали так классно", — поделилась юмористка.

Напомним, ранее загорелая Леся Никитюк похвасталась роскошными ногами в купальнике. Знаменитость восхитила фигурой.

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