Ivan NAVI поделился подробностями экстренной операции

В апреле артиста прооперировали.

Украинский певец Ivan NAVI, которого недавно прооперировали из-за острого аппендицита, поделился подробностями инцидента.

В апреле прямо со съемочной площадки звезду забрала скорая в больницу. В программе "Світське життя" исполнитель прокомментировал, насколько серьезной была ситуация.

"В течение года где-то четыре раза у меня было обострение. Я думал, что это поджелудочная, таблетками закинулся и все проходило. А здесь реально со съемок я понимаю, что мне никакие лекарства не помогают. Приехал в больницу и меня сразу в реанимацию. Сказали, что настолько было остро и настолько проблематично, что в любой момент мог треснуть", — рассказал хитмейкер.

Тогда артист, у которого были запланированы на следующий день съемки, попросил медиков отпустить его, а прооперировать после работы. Впрочем, врачи сказали, что может за это время случиться беда. Поэтому Иван согласился на операцию.

"После операции я похудел на 10 килограммов. Сладкое, мучное — это все нужно было исключить из рациона. Хуже всего, за что я волновался, это физические нагрузки. Мне 4 месяца не желательно поднимать вес больше 5 кило", — поделился артист.

Кроме того, звезда рассказал, что недавно переехал со Львова в Киев. Поселился певец возле Мариинского дворца, где снимает квартиру. Исполнитель признался, что причиной этого стал ритм жизни столицы.

"Весь движ в Киеве и только во время карантина я это понял. Сначала чувствовал дискомфорт, так как привык к релаксу, во Львове совсем другая атмосфера, никто никуда не спешит, впечатление, будто никто не работает, все в кафешках сидят. А в Киеве движение", — отметил певец.

Знаменитость добавил, что больше всего скучает по своей любимой, которая остались в родном городе: "Это самое трудное, потому что постоянное движение и у меня еще и такая профессия — куча женщин возле меня и куча соблазнов. Это нереально сложно".

Напомним, ранее Ivan NAVI показал, как вакцинировался от коронавируса. Певец сделал прививку AstraZeneca.

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