Ivan NAVI поділився подробицями екстреної операції

У квітні артиста прооперували.

Український співак Ivan NAVI, якого нещодавно прооперували через гострий апендицит, поділився подробицями інциденту.

У квітні просто зі знімального майданчика зірку забрала швидка до лікарні. У програмі "Світське життя" виконавець прокоментував, наскільки серйозною була ситуація.

"Протягом року десь чотири рази у мене було загострення. Я думав, що це підшлункова, пігулками закинувся і все минало. А тут реально зі знімань я розумію, що мені жодні ліки не допомагають. Приїхав до лікарні і мене одразу до реанімації. Сказали, що настільки було гостро і настільки проблематично, що в будь який момент мав би тріснути", – розповів хітмейкер.

Тоді артист, який мав заплановані на наступний день знімання, попросив медиків відпустити його, а прооперувати після роботи. Втім, лікарі сказали, що може за цей час статися біда. Тому Іван погодився на операцію.

"Після операції я схуд на 10 кілограмів. Солодке, мучне – це все потрібно було виключити з раціону. Найгірше, за що я хвилювався, це фізичні навантаження. Мені 4 місяці не бажано підіймати вагу більше 5 кіло", – поділився артист.

Крім того, зірка розповів, що нещодавно переїхав зі Львова до Києва. Оселився співак біля Маріїнського палацу, де винаймає квартиру. Виконавець зізнався, що причиною цього став ритм життя столиці.

"Весь двіж у Києві і лише під час карантину я це зрозумів. Спочатку відчував дискомфорт, тому що звик до релаксу, у Львові зовсім інша атмосфера, ніхто нікуди не поспішає, враження, ніби ніхто не працює, усі в кафешках сидять. А в Києві рух", – зазначив співак.

Знаменитість додав, що найбільше сумує за своєю коханою, яка залишилися у рідному місті: "Це найважче, тому що постійний рух і у мене ще й така професія – купа жінок біля мене і купа спокус. Це нереально складно".

Нагадаємо, раніше Ivan NAVI показав, як вакцинувався від коронавірусу. Співак зробив щеплення AstraZeneca.

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