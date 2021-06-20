ALEKSEEV та Синецька розсекретили, що майже три роки живуть разом

Пара поділилася подробицями стосунків.

Український співак ALEKSEEV та "віагрянка" Уляна Синецька зізналися, що майже три роки живуть разом.

Про це закохані розповіли у програмі "Світське життя". Пара живе в Києві та вже завела домашнього улюбленця – французького бульдога за окликом Нео.

"Він у нас такий залюблений дуже. Уляна його повела на перший манікюр і він абсолютно спокійно це сприйняв", – розповів зірка.

Сама ж Уляна, яка родом з Росії поділилася, що труднощів з українською мовою та іншими побутовими справами в країні не має.

"Мова зрозуміла, у мене взагалі у сім’ї володіють українською мовою, тому що є родичі. І взагалі я людина, яка готова на експерименти. Мені було легко, мене підтримувала і сім’я і Микита. Мені здається, я впоралася і до всього швидко звикла", – розповіла солістка "ВІА Гри".

Зі свого боку, Микита відповів, чи збирається освідчуватися коханій.

"Треба підібрати дуже влучний момент. Він обов’язково буде, я сподіваюся, якщо Уляна скаже: "Так", – поділився ALEKSEEV

Нещодавно артист відсвяткував день народження. Зірці виповнилося 28 років. Співак розсекретив, що йому подарувала Синецька. Так, дівчина презентувала навушники та приготувала вечерю.

Нагадаємо, раніше ALEKSEEV вперше поділився подробицями стосунків з солісткою "ВІА Гри" Синецькою. Пара вже декілька років разом.

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