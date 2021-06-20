Леся Нікітюк розповіла про свій дохід із соцмереж

Також зірка розсекретила, що подарувала батькам на річницю шлюбу.

Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк розповіла про свій заробіток.

У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що наразі більший дохід її приносить блог, ніж робота ведучої.

"За минулий рік в мене було одне шоу "Хто зверху?" на каналі і ми всі майже просиділи без роботи, я дуже тішуся, що я встигла потрапити в цей вагон соцмереж та молоді", – поділилася Леся.

Також зірка розсекретила, що подарувала своїм батькам на річницю весілля. Так, на "рубінове весілля" Нікітюк презентувала рідним обручки.

"Колись, в дитинстві, коли ми ще були малими з братом, нас пограбували і викрали все золото, 2 обручки і перстень, який тато подарував мамі на заручини. Я купила їм зі срібла, але класні, сучасні обручки, вгадала з розміром, кажу: "Мамо, подобається моя каблучка? Ану давай одягну". Ага, трішки більше. Пішла до магазину, купила їм по обручці. Мама варила вареники, тато підійшов: "Давай я тобі вареники допоможу ліпити". Мама: "Ой, іди, шо ти там вмієш?!", повертається, а він стоїть з обручкою, одягнув їй на пальчик, потім пофоткались, повечеряли так класно", – поділилася гумористка.

Нагадаємо, раніше засмагла Леся Нікітюк похизувалася розкішними ногами у купальнику. Знаменитість захопила фігурою.

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