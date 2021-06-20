У Росії в пасажирського Boeing під час посадки спалахнула стійка шасі

На борту літака Azur Air перебували 344 людини.

У Росії в суботу, 19 червня, в аеропорту Уфи у пасажирського літака Boeing-767 під час посадки сталося загоряння стійки шасі.

Про це із посиланням на в.о. транспортного уфімського прокурора Олександра Морозова повідомляє "Інтерфакс".

"Boeing-767 сполученням Каїр-Уфа, 334 пасажири, 10 осіб екіпажу. При посадці повітряного судна сталося загоряння правої стійки шасі", - розповів Морозов.

За його словами, загоряння відразу загасили, постраждалих немає. Пасажирів висадили з літака.

"Літак сідав в звичайному режимі. Коли вирулював на стоянку, помітили, що загорілася стійка шасі", - додав він.

Лайнер належить авіакомпанії Azur Air. Причина інциденту з'ясовується. За попередніми даними, стійка шасі загорілася через перегрів гальмівної системи.

Раніше на Кузбасі в Росії сім людей загинуло і 12 постраждало під час жорсткої посадки двомоторного літака Л-410.

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