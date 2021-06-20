Алла Костромічова переїхала із Нью-Йорка до Пуерто-Рико

Також супермодель поділилася, як її привітав чоловік з 35-річчям.

Відома українська модель, зірка світових подіумів, Алла Костромічова нещодавно відсвяткувала день народження.

Знаменитості виповнилося 35 років. У програмі "Світське життя" телеведуча поділилася, як її привітав чоловік.

"О 7-й я прокинулася від запаху півоній, тому що букет був дуже великий. Чоловік замовив і приніс до ліжка мені чай і букет, це було дуже мило", – розповіла модель.

Крім того, Алла розповіла, що переїхала із Нью-Йорка до Пуерто-Рико. Зірка пояснила, чому вирішила переїхати та чому обрала саме цей острів.

"Це єдина країна, яка є частиною США, тобто не треба змінювати паспорт, але там майже немає податків, якщо у Нью-Йорку це 50% від доходу, то в Пуерто-Рико це від 0 до 4%, це називається податкова амністія", – поділилася Костромічова.

instagram.com/alla

Крім того, модель зазначила, що на острові її підкорила природа, відкриті люди, які постійно танцюють, та музика. Втім, знаменитість поки не звикла до їжі.

"Неоднозначно, тому що вони все готують з цим бананом Плантан, тобто курка з бананом, риба з бананом, дуже довго звикала до цих поєднань у гастрономії. Але я можу сказати, що я за ці пів року стала справжньою домогосподаркою, тому що я готувала сніданок, обід, вечерю, була з малим, була справжньою мамою без няні. Я маю зізнатися, що це в моєму житті перший такий досвід, що в мене не було офіційної допомоги, тому що не було роботи і там взагалі немає чого робити", – додала Алла.

Нагадаємо, раніше Алла Костромічова у білизні показала своє справжнє тіло з животиком та пігментними плямами. Модель поділилася відвертим роликом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання