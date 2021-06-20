Алла Костромичова переехала из Нью-Йорка в Пуэрто-Рико

Также супермодель поделилась, как ее поздравил муж с 35-летием.

Известная украинская модель, звезда мировых подиумов, Алла Костромичова недавно отпраздновала день рождения.

Знаменитости исполнилось 35 лет. В программе "Світське життя" телеведущая поделилась, как ее поздравил муж.

"В 7 я проснулась от запаха пионов, потому что букет был очень большой. Муж заказал и принес в кровать мне чай и букет, это было очень мило", — рассказала модель.

Кроме того, Алла рассказала, что переехала из Нью-Йорка в Пуэрто-Рико. Звезда объяснила, почему решила переехать и почему выбрала именно этот остров.

"Это единственная страна, которая является частью США, то есть не надо менять паспорт, но там почти нет налогов, если в Нью-Йорке это 50% от дохода, то в Пуэрто-Рико это от 0 до 4%, это называется налоговая амнистия" — поделилась Костромичова.

instagram.com/alla

Кроме того, модель отметила, что на острове ее покорила природа, открытые люди, которые постоянно танцуют, и музыка. Впрочем, знаменитость пока не привыкла к еде.

"Неоднозначно, потому что они все готовят с этим бананом Плантан, то есть курица с бананом, рыба с бананом, очень долго привыкала к этим сочетаниям в гастрономии. Но я могу сказать, что я за эти полгода стала настоящей домохозяйкой, потому что я готовила завтрак, обед, ужин, была с малым, была настоящей мамой без няни. Я должна признаться, что это в моей жизни первый такой опыт, что у меня не было официальной помощи, потому что не было работы и там вообще нечего делать", — добавила Алла.

Напомним, ранее Алла Костромичова в белье показала свое настоящее тело с животиком и пигментными пятнами. Модель поделилась откровенным роликом.

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