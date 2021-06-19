В Росії під час жорсткого приземлення літака загинуло сім людей - Інтерфакс

У літака відмовив один з двигунів.

На Кузбасі в Росії сім людей загинуло і 12 постраждало під час жорсткої посадки двомоторного літака Л-410.

Про це 19 червня повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела.

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Літак належав місцевому парашутному клубу. На борту були спортсмени-парашутисти.

"Після вильоту у літака відмовив один із двигунів. Командир прийняв рішення про аварійну посадку на відповідній грунтовій поверхні ... За уточненими даними, при посадці Л-410 семеро загиблих, 12 постраждалих", - сказало джерело.

Нагадаємо, 9 лютого, в аеропорту Усинська Республіки Комі в Росії пасажирський літак Boeing авіакомпанії UTair із 94 пасажирами здійснив жорстку посадку. Під час невдалої посадки літак розвернуло на смузі на 90 градусів.

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