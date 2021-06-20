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Лукашенко назвал себя "глюкозой для взрослых"

Лукашенко назвал себя "глюкозой для взрослых"

Associated Press

"Вот вырастешь, я тебя буду лечить и буду твоей глюкозой", — заявил Лукашенко ребенку.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с маленьким пациентом второй детской клинической больницы Минска назвал себя "глюкозой для взрослых".

Соответствующую видеозапись обнародовал Telegram канал "Пул Первого".

На кадрах видно, как политик входит в больничную палату и, заметив на столе "аскорбинки", спрашивает у мальчика, можно ли ему съесть таблетку.

"Вы президент", — отвечает ребенок, на что Лукашенко заявляет: "Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить и буду твоей глюкозой. Ты не против?"

Маленький пациент задумался, а непризнанный президент улыбнулся и сказал, что у мальчика "еще есть время подумать".

Ранее в Сети посмеялись над белорусским полковником, который передал подчиненным "заряд энергии" от Лукашенко.

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