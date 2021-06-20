Лукашенко назвав себе "глюкозою для дорослих"

"Ось виростеш, я тебе буду лікувати і буду твоєю глюкозою", - заявив Лукашенко дитині.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час спілкування з маленьким пацієнтом другої дитячої клінічної лікарні Мінська назвав себе "глюкозою для дорослих".

Відповідний відеозапис оприлюднив Telegram-канал "Пул Першого".

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На кадрах видно, як політик заходить до лікарняної палати і, помітивши на столі "аскорбінки", запитає у хлопчика, чи можна йому з'їсти пігулку.

"Ви президент", - відповідає дитина, на що Лукашенко заявляє: "Я глюкоза. Лише я для дорослих. Я лікую дорослих. Ось виростеш, я тебе буду лікувати і буду твоєю глюкозою. Ти не проти?"

Маленький пацієнт задумався, а невизнаний президент посміхнувся і сказав, що у хлопчика "ще є час подумати".

Раніше У Мережі покепкували з білоруського полковника, який передав підлеглим "заряд енергії" від Лукашенка.

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