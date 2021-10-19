Леся Никитюк в бикини соблазнительно выгнулась возле бассейна и показала ягодицы

Леся похвасталась стройной фигурой.

Известная телеведущая Леся Никитюк накануне своего дня рождения решила вспомнить самые яркие моменты своего 33-летия.

На своей странице в Instagram она решила опубликовать серию фотографий. Среди других фото, звезда показала, как отдыхала летом. Леся опубликовала фотографию, на которой позирует перед камерой возле бассейна в розовом бикини.

Леся Никитюк в купальнике / instagram.com/lesia_nikituk

Звезда похвасталась своей стройной фигурой. К слову, Леся выбрала такую позу, которая хорошо показала ее аппетитные ягодицы и бедра.

"Телефон напомнил, что у меня завтра день рождения. Решила вспомнить лучшие моменты своего 33-летия", — поделилась Леся.

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