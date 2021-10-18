Жена Антона Савлепова топлесс попозировала на крыше в Киеве

Ирина Горбачева устроила откровенный фотосет.

Жена участника группы "Агонь" Антона Савлепова, известная российская актриса Ирина Горбачева восхитила довольно откровенными кадрами.

Знаменитость устроила пикантный фотосет в Киеве. На фотографиях, которыми звезда поделилась на своей странице в Instagram, она позировала на крыше одного из торговых центров топлесс. Из одежды Ирина надела только юбку. Любимая музыканта улыбалась, сидя на стуле и прикрывая грудь руками.

Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

В посте актриса призналась, что обожает столицу Украины.

"Опять признание в любви к Киеву! Люблю! Обожаю! Людей, улицы, компании, местечки, воздух... Все что с тобой связано — это постоянная любовь и настоящая дружба!!! Часть моего сердца всегда здесь!" — написала избранница музыканта.

Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

Поклонники знаменитости, со своей стороны, сделали Горбачевой комплименты в комментариях. Фаны написали, что Ирина очень красивая и настоящая.

Вы потрясающая, среди ложных в наше время

Ира, вы очень красивая

Прекрасная

Идеал

Заметим, Антон Савлепов и Ирина Горбачева поженились 21 марта в этом году. Супруги опровергли празднование свадьбы в Каппадокии, что в Турции, и поделились, что оно состоялось в узком кругу друзей и близких пары "практически на даче".

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