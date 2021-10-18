Жена Антона Савлепова топлесс попозировала на крыше в Киеве

Ирина Горбачева устроила откровенный фотосет.
Жена участника группы "Агонь" Антона Савлепова, известная российская актриса Ирина Горбачева восхитила довольно откровенными кадрами.
Знаменитость устроила пикантный фотосет в Киеве. На фотографиях, которыми звезда поделилась на своей странице в Instagram, она позировала на крыше одного из торговых центров топлесс. Из одежды Ирина надела только юбку. Любимая музыканта улыбалась, сидя на стуле и прикрывая грудь руками.
В посте актриса призналась, что обожает столицу Украины.
"Опять признание в любви к Киеву! Люблю! Обожаю! Людей, улицы, компании, местечки, воздух... Все что с тобой связано — это постоянная любовь и настоящая дружба!!! Часть моего сердца всегда здесь!" — написала избранница музыканта.
Поклонники знаменитости, со своей стороны, сделали Горбачевой комплименты в комментариях. Фаны написали, что Ирина очень красивая и настоящая.
- Вы потрясающая, среди ложных в наше время
- Ира, вы очень красивая
- Прекрасная
- Идеал
Заметим, Антон Савлепов и Ирина Горбачева поженились 21 марта в этом году. Супруги опровергли празднование свадьбы в Каппадокии, что в Турции, и поделились, что оно состоялось в узком кругу друзей и близких пары "практически на даче".
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