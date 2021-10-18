Дружина Антона Савлєпова топлес попозувала на даху в Києві

Ірина Горбачова влаштувала відвертий фотосет.

Дружина учасника гурту "АГОНЬ" Антона Савлєпова, відома російська акторка Ірина Горбачова захопила доволі відвертими кадрами.

Знаменитість влаштувала пікантний фотосет у Києві. На світлинах, якими зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона позувала на даху одного з торговельних центрів топлес. З одягу Ірина одягнула лише спідницю. Кохана музиканта усміхалася, сидячи на стільці та прикриваючи груди руками.

Ірина Горбачова / instagram.com/irina_gorbacheva

Ірина Горбачова / instagram.com/irina_gorbacheva

У дописі акторка зізналася, що обожнює столицю України.

"Знову зізнання в любові до Києва! Люблю! Обожнюю! Людей, вулиці, компанії, місця, повітря... Все що з тобою пов'язане - це постійна любов і справжня дружба!!! Частина мого серця завжди тут!" – написала обраниця музиканта.

Ірина Горбачова / instagram.com/irina_gorbacheva

Ірина Горбачова / instagram.com/irina_gorbacheva

Шанувальники знаменитості, зі свого боку, зробили Горбачовій компліменти у коментарях. Фани написали, що Ірина дуже красива та справжня.

Ви приголомшлива, серед несправжніх в наш час

Іро, ви дуже красива

Прекрасна

Ідеал

Зауважимо, Антон Савлєпов та Ірина Горбачова одружилися 21 березня цього року. Подружжя спростувало, що влаштувало весілля в Каппадокії, що в Туреччині та поділилося, що святкування відбулося у вузькому колі друзів і близьких пари "практично на дачі".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання