У Мельбурні пом'якшать найтриваліший у світі COVID-карантин

У Мельбурні пом'якшать найтриваліший у світі COVID-карантин

Жорсткий карантин діє у місті вже майже дев'ять місяців.

В австралійському місті Мельбурн в неділю, 17 жовтня, оголосили про пом'якшення карантинних заходів, запроваджених для стримування пандемії COVID-19.

Про це повідомляє CNBC.

Послаблення почне діяти від п'ятниці, коли загальна тривалість карантину в 5-мільйонному місті сягне 262 днів. Зазначається, що це найтриваліший період COVID-обмежень у світі, який перевищує навіть 234-денну ізоляцію в Буенос-Айресі.

Рішення про скасування деяких обмежень місцева влада ухвалила на тлі високого показника вакцинації від коронавірусу, який цього тижня має сягнути 70%.

Водночас пропускна здатність закладів та підприємств, які зможуть відновити роботу, буде "сильно обмеженою".

Наступні пом'якшення в місті планують запровадити, коли 80% жителів штату Вікторія будуть повністю щеплені від COVID-19. За попередніми оцінками, це станеться не пізніше 5 листопада.

Від початку пандемії в Австралії на коронавірус захворіли понад 143 тисяч людей, 1530 з яких померли від ускладнень інфекції.

У серпні в Австралії через зростання випадків захворюваності на коронавірус, яку спровокував штам "Дельта", біля лікарень Сіднея встановлювали медичні намети.

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