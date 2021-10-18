В Мельбурне смягчат самый продолжительный в мире COVID-карантин

В Мельбурне смягчат самый продолжительный в мире COVID-карантин

Жесткий карантин действует в городе уже почти девять месяцев.

В австралийском городе Мельбурн в воскресенье, 17 октября, объявили о смягчении карантинных ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.

Об этом сообщает CNBC.

Ослабление начнет действовать с пятницы, когда общая продолжительность карантина в пятимиллионном городе достигнет 262 дней. Отмечается, что это самый длительный период COVID-ограничений в мире, превышающий даже 234-дневную изоляцию в Буэнос-Айресе.

Решение об отмене некоторых ограничений местные власти приняли на фоне высокого показателя вакцинации от коронавируса, который на этой неделе должен достичь 70%.

В то же время пропускная способность учреждений и предприятий, которые смогут возобновить работу, будет "сильно ограничена".

Следующие смягчения в городе планируют ввести, когда 80% жителей штата Виктория будут полностью привиты от COVID-19. По предварительным оценкам, это произойдет не позднее 5 ноября.

С начала пандемии в Австралии коронавирусом заболели более 143 тысяч человек, 1530 из которых умерли от осложнений инфекции.

В августе в Австралии из-за роста случаев заболеваемости коронавирусом, который спровоцировал штамм "Дельта", у больниц Сиднея устанавливали медицинские палатки.

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