Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают овладеть нашими желаниями.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 октября 2021 рассказывает, что Рыбы должны ожидать на результат, а в Козерогов впереди новые вызовы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка кубков"
Не забывайте о приятных моментах. В отношениях не забывайте о прошлых чувствах. На работе ведите себя достойно.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз мечей"
Вы пробиваете себе дорогу умом. В любви не пораньте партнера своими словами. На работе работайте и получите результат.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Башня"
Все может быть уничтоженным. В отношениях ожидайте новых вызовов. А на работе — испытаний.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз кубков"
Вы погружаетесь в чувство, но следует быть осторожными. В отношениях не расслабляйтесь слишком сильно.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас можете заполнить горечь потери. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе проявите себя лучше.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В любви двигайтесь вперед. В движении по карьерной лестнице.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Император"
Хороший день для заключения договоров. В отношениях выходите на новый уровень. На работе не стоит сдерживать своих желаний.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди новые победы. На работе вырывайтесь вперед. А в отношениях ожидайте большего.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и получаете результат. В отношениях ожидайте приятные сюрпризы. На работе действуйте решительно.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка мечей"
Впереди новые вызовы. В отношениях будет трудно. А на работе двигаться вперед будет проблематично.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Мир"
Ищите баланс. В отношениях уравновесит чувства и разум. На работе добавьте силы.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж пентаклей"
Ищите альтернативные способы заработка. В отношениях двигайтесь вперед. А на работе ожидайте результат.
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