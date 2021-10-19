Леся Нікітюк у бікіні спокусливо вигнулась біля басейну та показала сіднички

Леся похизувалася стрункою фігурою.
Відома телеведуча Леся Нікітюк напередодні свого дня народження вирішила пригадати найяскравіші миті свого 33-річчя.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона вирішила опублікувати серію світлин. Серед інших фото, зірка показала, як відпочивала влітку. Леся опублікувала світлину, на якій позує перед камерою біля басейну у рожевому бікіні.
Зірка похизувалася своєю стрункою фігурою. До слова, Леся обрала таку позу, яка добре продемонструвала її апетитні сіднички та стегна.
"Телефон нагадав, що в мене завтра день народження. Вирішила згадати кращі моменти свого 33-річчя", - поділилась Леся.
Читайте також: