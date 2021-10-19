КНДР випустила нерозпізнаний снаряд у бік Японського моря

За даними японського уряду, йдеться про балістичну ракету.

Корейська Народно-Демократична Республіка у вівторок, 19 жовтня, випустила щонайменше один нерозпізнаний снаряд у бік Японського моря.

Про це із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє інформагентство Yonhap.

Зазначається, що японський уряд заявив про ймовірний запуск балістичної ракети з боку Північної Кореї. Берегова охорона Японії оголосила відповідне попередження судам, пише Кyodo.

Минулого місяця Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову гіперзвукову ракету.

Як повідомлялося, Корейська Народно-Демократична Республіка 4 жовтня вперше за 55 днів відновила лінії зв'язку з Південною Кореєю.

У Міністерстві об'єднання Південної Кореї висловили надію на відновлення міжкорейського діалогу, вказавши, що повторне з'єднання ліній зв'язку розглядається як "закладання основи для відновлення відносин між двома Кореями".

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