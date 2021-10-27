Годовщины свадьбы — подарки, традиции и особенности празднования

Знаете ли вы, что каждая годовщина свадьбы имеет свое особое название, которое символизирует ваши отношения в семье на определенном этапе жизни. Отмечать каждый прожитый год вместе начали еще наши предки.

Знаете ли вы, что каждая годовщина свадьбы имеет свое особое название, которое символизирует ваши отношения в семье на определенном этапе жизни. Отмечать каждый прожитый год вместе начали еще наши предки. Но в современной жизни часто даже самые близкие родственники не знают, как поздравить с годовщиной свадьбы, что подарить супружеской паре или как назвать 5, 10 или 20 юбилей совместной жизни.

Ситцевая свадьба — первый год после венчания

Именно с таким легким материалом, как ситец, связана первая годовщина свадьбы. Традиции советуют откупорить в этот день бутылку шампанского, подаренную в день женитьбы. Ситец — символ пока не крепких и легких отношений, ведь молодая семья только начинает узнавать друг друга, сталкивается с первыми трудностями и обыденностью отношений.

Если вас пригласили на празднование, непременно появится вопрос: что подарить на ситцевую свадьбу? Так как символом первого года является ситец, лучшим подарком станут изделия из этого материала. В древности существовала традиция дарить ситцевый платок, который молодые супруги завязывали в узелок и хранили в качестве оберега.

2 годовщина — бумажная свадьба

В этот период отношения супругов переходят на новый этап: они сталкиваются с неприятными повадками, притираются характерами, распределяют обязанности. Именно поэтому бумажная свадьба отождествляется именно с этим материалом, который легко сомкнуть, разорвать и сжечь. Если вы задаетесь вопросом, что подарить на вторую годовщину свадьбы, следует обратить внимание на следующие подарки:

картины;

книги;

семейные альбомы.

Очень часто 2 годовщина свадьбы означает и окончание романтических отношений пары, ведь в семье именно в этот период появляется малыш. В то же время, появление новой жизни дарит больше положительных эмоций и интересных впечатлений.

Третья годовщина — кожаная свадьба

Именно эта дата считается первой значимой в жизни новой семьи. Кожаная свадьба означает, что все трудности "бумажной" уже позади и отношения между мужем и женой стали значительно крепче. Они научились подстраиваться под нужды друг друга и находить компромиссы с возникновением трудностей. Празднуется годовщина свадьбы на 3 год вместе в кругу ближайших родственников, при этом супруги должны одеть хотя бы одну кожаную вещь.

Если вас пригласили на празднование и вы не знаете, что подарить на 3 годовщину свадьбы, воспользуйтесь следующим списком: кожаный чемодан для путешествий, офисное кресло, эффектный ремешок или билеты на путешествие.

4 годовщина — льняная свадьба

Лен не зря избрали в качестве символа четвертого года супружеской жизни. Ведь этот материал уже гораздо прочнее чем ситец. Льняная свадьба означает, что семья смогла пережить большинство трудностей и построить надежные отношения. Часто эту дату также называют "восковой свадьбой". Поэтому во время празднования стол обязательно украшают льняной скатертью и мерцающими огоньками.

Чтобы проверить супружеские отношения, зажигают парную свечу, которая должна гореть на протяжении всего дня. Считается, что 4 годовщина свадьбы помогает узнать судьбу супругов. Ведь сколько часов сможет простоять свеча и не погаснуть, столько лет еще будут счастливы муж с женой.

Что подарить на 4 годовщину свадьбы? Подойдут текстильные изделия (обязательно из льна), полотенца, скатерти, постельное белье.

5 лет брака — деревянная свадьба

Годовщина свадьбы 5 лет называется первым небольшим юбилеем. Дерево считается очень теплым и очень домашним материалом. Именно его используют в строительстве, поэтому деревянная свадьба часто символизирует построение крепкой и счастливой семьи. Однако не стоит расслабляться, ведь этот материал не вечный. Вашей семейной идиллии все еще могут угрожать ссоры и недоразумения.

На деревянную свадьбу супругам стоит посадить дерево. Оно станет подлинным символом счастья и процветания. У гостей часто возникает вопрос, что подарить на деревянную свадьбу. Популярными подарками считаются изделия из дерева: рамки, горячие подставки, столовые приборы, стильные аксессуары.

6 годовщина — чугунная свадьба

Часто современные супруги даже и не догадываются, как называется 6 годовщина свадьбы. Но именно эта дата считается первой "металлической" в жизни семьи. Чугун хоть и прочный с виду материал, но может разбиться даже от легкого удара. Поэтому паре все еще нужно уметь справляться с мелкими ссорами и искать компромиссы.

В далеком прошлом на чугунную свадьбу хозяйка пыталась очистить всю посуду из этого металла до блеска и выставить ее на пороге дома. Так прохожие могли увидеть, что в семье все хорошо.

Если вы не можете придумать, что подарить на шестую годовщину свадьбы, следующий список вам поможет: дорогие и качественные часы, чугунные изделия (например, мангал), для мужчины подойдут рыболовные принадлежности, а женщине понравится стильный кошелек.

Седьмая годовщина — медная или шерстяная свадьба

Медь — достаточно прочный материал, выступающий символом достатка, красоты и ценности. А шерсть согревает в холодные вечера, хотя бывает и колючей. Поэтому медная свадьба как бы намекает, что большая половина проблем и проблем уже позади, но в отношениях все еще могут быть шероховатости. Наши предки часто обменивались медными монетами, чтобы подарить друг другу счастье.

Не знаете, что подарить на 7 годовщину свадьбы? Можно выбрать медную вазу или необычную посуду из меди.

8 год брака — жестяная свадьба

Сегодня супружеские пары чаще празднуют юбилеи, забывая о других важных датах. Поэтому, если спросить молодежь, как называется 8 годовщина свадьбы, чаще всего невозможно услышать правильный ответ. Будничность уже постепенно становится привычной для семьи, отношения могут тускнеть и бледнеть. Название даты говорит само за себя — быт помог мужу и жене сблизиться, найти общие интересы и забыть о проблемах.

Лучшим подарком от гостей станут бронзовые изделия, кухонные принадлежности, металлические статуэтки.

9 годовщина — фаянсовая свадьба

Символика этого дня имеет два разных толкования. Семейные отношения стали еще крепче. Как черный чай в фаянсовой чашке. Но именно в этот период пара может переживать новые проблемы и становится хрупкой, как ценный столовый сервиз. Поэтому, если вас спросят, как называется 9 годовщина свадьбы, можно смело говорить — фаянсовая.

Что подарить на 9 годовщину свадьбы? Прекрасными вариантами можно назвать фаянсовую пепельницу, кальян, уникальный талисман из керамики или пару пивных кружек.

Десятая годовщина или оловянная свадьба

Это самый первый важный юбилей вашей семьи. Поэтому годовщина свадьбы 10 лет часто празднуется с особым энтузиазмом. Чтобы в семейных отношениях были только радость и счастье, нужно в этот день повеселиться с самыми родными людьми, забыв обо всех проблемах и неурядицах. Тем более, что за эти годы муж и жена уже подстроились друг под друга.

Не знаете, что подарить на десятую годовщину свадьбы? Популярны изделия из олова, а также драгоценные аксессуары, шкатулки и декор для дома.

15 годовщина — хрустальная свадьба

Наверняка многие знают, как называется 15 годовщина свадьбы, но мало кто догадывается, почему эту дату назвали именно так. В этот период отношения в семье становятся чистыми, ясными и безоблачными. Однако хрустальная свадьба как будто намекает, что не стоит пускать в свою жизнь ссоры, ведь такую ​​идиллию все еще можно разбить.

Так как это достаточно важный юбилей, праздновать его следует с размахом. А гости могут подарить часы из драгоценного металла, хрустальные украшения. И не забудьте о букете роз!

20 годовщина — фарфоровая свадьба

На празднование обязательно ставят на стол новую фарфоровую посуду, которая показывает увеличение достатка семьи. Особенно по сравнению с фаянсовой свадьбой. 20-летие свадьбы это настоящий большой юбилей, который стоит разделить с самыми близкими людьми и друзьями. Эта дата олицетворяет гармонию, которую достигли супруги.

Что подарить на 20 годовщину свадьбы? Очень символичны следующие подарки: фарфоровый столовый сервиз, ваза, статуэтка или даже белье фарфорового цвета.

25 годовщина — серебряная свадьба

Серебро — благородный металл, являющийся символом крепкого и надежного союза. Принято отмечать праздник в большом кругу друзей и родственников. По традиции супруги обмениваются серебряными кольцами, которые нужно носить вместе с золотыми в течение всего года.

Особое место на праздновании занимает торт на серебряную свадьбу. Его принято заказывать заранее и украшать живыми цветами, кольцами, серебристым декором. Считается, что супруги должны перерезать торт вместе, как делали это в день женитьбы.

Что подарить на серебряную свадьбу, если вас пригласили на празднование? Лучшим подарком станет серебряное украшение для женщины и печатка для мужчины.

30 годовщина или жемчужная свадьба

Еще один важный юбилей, символом которого является драгоценный жемчуг. Они олицетворяют "чистые" супружеские отношения, ведь настоящие жемчужины не тускнеют со временем. Этот материал – безупречный подарок природы. Известно, что один перламутровый шарик созревает десятки лет. И именно за это ее ценят во всем мире. Так и с супружеской жизнью. Ведь годовщина свадьбы 30 лет — это долгий путь к пониманию, устланный ссорами и разными неурядицами.

30 годовщина свадьбы отличается тем, что супружеская пара возобновляет свои клятвы верности. Считалось, что нужно посетить утреннюю службу и зажечь три свечи перед иконой Святой Троицы, произнося молитву за счастливое будущее, перед Святой Богородицей и Распятием, чтобы показать благодарность за прожитые вместе годы.

Не знаете, что подарить на 30 годовщину свадьбы? Конечно, лучше всего остановиться на украшениях из жемчуга.

35 год брака — полотняная или коралловая свадьба

Очередная значимая и красивая дата в совместной жизни пары. Считается, что отпраздновать его нужно с учетом всех традиций, чтобы не отпугнуть счастья от своего дома. Символами этого года считается полотно и коралл. Первый приносит в отношения крепость, а второй — олицетворяет благополучие.

Многие не понимают, как называется 35 годовщина свадьбы на самом деле и почему у этого праздника сразу два значения. Всё очень просто. Кораллы растут долгие годы, постепенно разрастаясь до больших размеров. Так и супружеская жизнь сложилась с тысячи дней, чтобы создать настоящую семью. А полотно — популярный материал среди наших предков, украшавших полотняными скатертями только праздничные столы.

Что дарят на 35 лет свадьбы? Юбиляры будут рады получить бутылку дорогого вина, качественную бытовую технику или набор постельного белья.

40 годовщина — рубиновая свадьба

Рубиновая свадьба — еще один важный юбилей и настоящий рубеж в супружеской жизни. Этот день считается очень важным, поэтому его часто отмечают в ресторане с большим количеством гостей. К торжественному событию нужно заранее подготовиться.

Рубин — драгоценный камень, символизирующий пламенную любовь. Он поможет супружеской паре вспомнить чувства, которые связывали их в первые годы совместной жизни. Его цвет похож на кровь и как бы намекает на настоящие "кровные" узы между мужем и женой.

Обязательно нужно украсить зал празднования тканью красного или бордового оттенка и не забывать о такой важной детали, как цветы. Торт на рубиновую свадьбу тоже нужно правильно выбрать. Последние годы очень популярным вариантом считается десерт "Красный бархат".

Дети часто задумываются, что подарить на 40 лет свадьбу своим родителям? Рекомендуется обратить внимание именно на практичные вещи: бытовую технику, хорошую мебель, качественный текстиль. Подойдут и изделия, сделанные своими руками. К примеру, альбом с семейными фотографиями.

45 годовщина — сапфировая свадьба

Недаром символом даты выбрали камень верности. Супруги пронесли сквозь годы свои чувства и могут называться теперь настоящей семьей. Наши предки считали, что сапфир помогает избавиться от тяжелых мыслей, освежает любовь и придает силы в борьбе с болезнями. 45 лет свадьбы рекомендуется праздновать с особым размахом. Особенно важно пригласить друзей, все эти годы поддерживающих супружескую пару.

На 45-ю годовщину свадьбы принято дарить вещи, связанные с водой. Это может быть набор махровых полотенец, садовый фонтан для дачи или аквариум с яркими рыбками.

50 лет вместе — золотая свадьба

Именно в этот день уже пожилая пара может вернуться в далекое прошлое и еще раз пережить замечательные моменты регистрации брака. За 50 лет супруги не только вырастили детей и внуков, но уже дождались правнуков. Именно поэтому в семье чувствуется особое единство. Золотую свадьбу не зря назвали в честь этого металла. Ведь золото ценно и его трудно достать, как и сохранить теплые отношения на протяжении всей супружеской жизни.

50 годовщина свадьбы обязательно празднуется в Украине. Решить как провести этот день нужно самим юбилярам. При оформлении праздника используются золотистые цвета. Гости и супруги добавляют к своему образу золотую деталь. По традиции, это поможет принести в семью благополучие и богатство.

Существуют особые обряды, уходящие своими корнями в далекое прошлое. Если вы не знаете как праздновать золотую свадьбу, следует прислушаться к этим советам:

дети должны надеть на голову своей матери золотистый платок, который будет защищать ее от бед;

старые кольца становятся семейными реликвиями, поэтому супруги должны обменяться новыми;

муж и жена передают детям или внукам зажженные свечи — символы счастливой судьбы и благословения;

чтобы в доме всегда было изобилие, гости посыпают счастливых юбиляров монетами, конфетти и рисом;

не нужно забывать и о свадебном танце, символизирующем счастливую жизнь.

Наши предки считали: если на празднование пригласить 50 человек: гости, юбиляры и их дети обязательно получат счастливую судьбу. Чтобы для всех прошла счастливо эта золотая свадьба, приветствия паре произносит каждый присутствующий. Вспомнить прекрасные мгновения жизни супругам поможет посещение храма, в котором проходило их венчание. А в конце празднования "невеста" бросает букет. Если его поймает замужняя женщина, то доживет с мужем до 50-летнего юбилея. Когда же цветы попадут в руки незамужней девушки — ее ждет свадьба.

Если вас пригласили в гости, нужно подумать, что подарить на золотую свадьбу, чтобы порадовать юбиляров. Не нужно дарить только золото, ведь в таком возрасте целесообразнее будет теплый плед или новый телевизор. Хорошим подарком станет ортопедический матрас, путевка в санаторий, разнообразная бытовая техника.

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