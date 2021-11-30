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ТСН в социальных сетях

Танцы со звездами 2021

Уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 состоится премьера пятого сезона главного танцевального шоу страны под названием "Танцы со звездами", которое погрузит зрителей в атмосферу величественного бала. Создатели проекта заявили, что главным акцентом нового сезона станет атмосфера величественного бала, в которую зрителей погрузят яркие постановки от креативного продюсера этого сезона Елены Коляденко и главного хореографа Алены Шоптенко.

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