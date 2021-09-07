ВООЗ: Рівень захворюваності COVID-19 у світі вийшов на плато

ВООЗ: Рівень захворюваності COVID-19 у світі вийшов на плато

Щодня у світі реєструють близько 4,5 млн випадків зараження коронавірусом та, майже, 72-78 тисяч летальних випадків.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ перейшов на плато щодо захворюваності на коронавірус, водночас це плато перебуває на доволі високому рівні.

Про це заявила експертка ВООЗ Марія Ван Керхове під час брифінгу, пише РБК-Україна.

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"Ми досягли плато, однак це плато знаходиться на досить високому рівні", - зазначила вона.

За словами експертки, щодня у світі реєструють близько 4,5 млн випадків зараження коронавірусом та, майже, 72-78 тисяч летальних випадків.

В різних регіонах спостерігається різна ситуація навколо поширення захворювання.

"Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з пандемією", - додала Марія Ван Керхове.

Нагадаємо:

Станом на ранок 7 вересня, у світі було зафіксовано 221 978 794 випадків зараження коронавірусом і 4 588 888 смертей від нього. Лідерами за кількістю випадків захворювання залишаються США, Індія і Бразилія.

випадків зараження коронавірусом і смертей від нього. за кількістю випадків захворювання залишаються США, Індія і Бразилія. Також Всесвітня організація охорони здоров'я додала новий штам коронавірусу до списку потенційно небезпечних. Мутація , яку назвали "Мю" , виникла у Колумбії, і за попередніми оцінками може виявитись стійкою до нинішніх вакцин.

до списку потенційно небезпечних. , яку назвали , виникла у Колумбії, і за попередніми оцінками може виявитись стійкою до нинішніх вакцин. Загалом ВООЗ моніторить 5 мутацій COVID-19. Найбільш небезпечним вважається штам "Дельта" , його виявили торік в Індії і нині він найпоширеніший у світі, його зафіксували у 170 країнах.

Найбільш небезпечним вважається , його виявили торік в Індії і нині він найпоширеніший у світі, його зафіксували у 170 країнах. Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я змінили ставлення до бустерних (третіх) щеплень від коронавірусу, заявивши, що вони необхідні людям із групи ризику.

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