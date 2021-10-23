Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем 23 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 483 человека, 8 330 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 362 человека, а 289 468 человек вакцинировано против COVID-19. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 748 614 человек;

выздоровели — 2 369 695 человек;

летальных исходов — 63 486;

проведено ПЦР-тестов — 13 927 353.

С начала прививочной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу — 8 760 922 человека полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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