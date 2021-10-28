"Все вирішено": Усик несподівано заговорив про завершення кар'єри

Боксер зізнався, чи думає про відхід на спортивну пенсію.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик поділився думками щодо тривалості свого боксерського шляху.

За словами 34-річного кримчанина, він уже визначив для себе, коли планує завершити кар'єру.

"Я постійно дякую Богові за все, що він дав мені в цьому житті. Я не хотів би зараз говорити про завершення кар'єри, але, якщо говорити щиро, вже все вирішено. Остаточного рішення я поки не ухвалив, але план є", - розповів Усик в інтерв'ю Daily Mail.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У наступному бою Усик знову повинен битися з Джошуа, оскільки британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року.

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