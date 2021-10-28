"Все решено": Усик неожиданно заговорил о завершении карьеры

Боксер признался, думает ли об уходе на спортивную пенсию.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик поделился мнениями о продолжительности своего боксерского пути.

По словам 34-летнего крымчанина, он уже определил для себя, когда планирует завершить карьеру.

"Я постоянно благодарю Бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я не хотел бы сейчас говорить о завершении карьеры, но, если говорить откровенно, уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть", - рассказал Усик в интервью Daily Mail.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В следующем бою Усик снова должен сразиться с Джошуа, поскольку британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый поединок с украинцем. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года.

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