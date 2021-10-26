Усик против Фьюри: Холифилд дал прогноз на возможный бой за звание абсолютного чемпиона хевивейта

59-летний американец не стал называть фаворита, выделив козыри каждого из боксеров.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом и супертяжелом весе Эвандер Холифилд поделился мнениями о возможном в будущем поединке между обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, которому принадлежит пояс WBC.

"Усик меньше Фьюри, поэтому он будет быстрее в их поединке. Но я также думаю, что Фьюри - хороший боксер. Он может отвечать Усику, заставлять его нарваться на удары. Я считаю, что это будет интересный бой.

Когда ты поменьше, у тебя быстрые руки, но Фьюри знает, как нужно боксировать. Он понимает, как хватать тебя, как использовать дистанцию. Когда ты учишься боксировать, это становится определяющим фактором. Фьюри знает, как боксировать, так что я думаю, что это будет немного сложно", - сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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В ночь на 10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе. Другие три самых престижных титула хевивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Отметим, что поединок между Усиком и Фьюри станет возможным только после того, как Александр защитит титулы во втором бою с Джошуа. Эй Джей уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем. По словам промоутера, реванш планируется на март 2022 года.

Нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде, Фьюри успешно закончил трилогию с "Бронзовым бомбардировщиком". Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца в седьмом раунде .

. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самые престижные пояса.

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