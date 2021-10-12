Дуэль непобедимых чемпионов: промоутер Усика сообщил, когда украинец сразится с Фьюри

Александра впечатлила победа "Цыганского короля" над Уайлдером.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика Александр Красюк рассказал, когда может состояться объединительный поединок его клиента с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам менеджера украинского боксера, битву за звание абсолютного чемпиона мира удастся организовать только после того, как Усик защитит пояса в реванше с Джошуа.

"Бой с Фьюри состоится после того, как Усик победит Джошуа в реванше. Александр был впечатлен победой Фьюри над Уайлдером. Его поразило, как они сражались, не показывая боксерских навыков. Они пытались нанести друг другу большой урон", - цитирует промоутера Sky Sports.

Нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде , Фьюри успешно закончил трилогию с "Бронзовым бомбардировщиком". Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца в седьмом раунде .

, Фьюри успешно закончил трилогию с "Бронзовым бомбардировщиком". Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года . В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. В ночь на 26 сентября Эй Джей проиграл Усику единогласным судейским решением и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

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