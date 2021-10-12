Дуель непереможних чемпіонів: промоутер Усика повідомив, коли українець битиметься з Ф'юрі

Олександра вразила перемога "Циганського короля" над Вайлдером.

Промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика Олександр Красюк розповів, коли може відбутися об'єднавчий поєдинок його клієнта з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами менеджера українського боксера, битву за звання абсолютного чемпіона світу вдасться організувати лише після того, як Усик захистить пояси в реванші з Ентоні Джошуа.

"Бій з Ф'юрі відбудеться після того, як Усик переможе Ентоні Джошуа в реванші. Олександр був вражений перемогою Ф'юрі над Вайлдером. Його вразило, як вони билися, не показуючи боксерських навичок. Вони намагалися завдати один одному великої шкоди", - цитує промоутера Sky Sports.

Нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді , Ф'юрі успішно закінчив трилогію з "Бронзовим бомбардувальником". Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця в сьомому раунді .

, Ф'юрі успішно закінчив трилогію з "Бронзовим бомбардувальником". Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року . У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Дивіться також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання