Усик - Джошуа: найкращі моменти бою (відео)

Згадуємо, як наш співвітчизник здобув одну з найголовніших своїх перемог.

Український боксер Олександр Усик впевнено здолав британця Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO.

Від самого початку поєдинку українець захопив ініціативу і став діяти першим номером. Усик викидав не так багато ударів, але значно ще менше йому відповідав суперник.

Британець зміг забрати лише кілька дуже близьких раундів. Наприкінці ж бою домінування українця вже не викликало питань.

Олександр здобув впевнену перемогу. Всі судді одноголосно віддали йому перемогу.

Найкращі моменти бою Усик - Джошуа:

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Андрій Шевченко та Віталій Кличко привітали Усика зі здобуттям чемпіонських поясів.

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