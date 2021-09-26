Усик - Джошуа: лучшие моменты боя (видео)

Вспоминаем, как наш соотечественник добыл одну из самых главных своих побед.

Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO.

С самого начала поединка украинец захватил инициативу и стал действовать первым номером. Усик выбрасывал не так много ударов, но значительно еще меньше ему отвечал соперник.

Британец смог забрать лишь несколько очень близких раундов. В конце же боя доминирование украинца уже не вызывало вопросов.

Александр одержал уверенную победу. Все судьи единогласно отдали ему победу.

Лучшие моменты боя Усик - Джошуа:

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 . В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг. Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Андрей Шевченко и Виталий Кличко поздравили Усика с завоеванием чемпионских поясов.

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