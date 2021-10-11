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Легенда боксу про потенційну дуель Усика та Ф'юрі: це буде чудовий бій

Легенда боксу про потенційну дуель Усика та Ф'юрі: це буде чудовий бій

Associated Press

Він назвав саме Тайсона королем надважкого дивізіону.

Легендарний ексбоксер Леннокс Льюїс прокоментував можливу битву між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це він розповів у коментарі для Boxing Social.

"Я вважаю, що це буде чудовий бій. Я вважаю, що Тайсон дуже великий. Там 206 сантиметрів, а який зріст в Усика?

Це буде дуже складний поєдинок для нього, але я думаю, що Тайсон - чудовий боєць, чудовий чемпіон. На мою думку, зараз він король суперважкого дивізіону", - наголосив Льюїс.

Зазначимо, що Усик наразі є володарем трьох поясів у надважкій вазі - WBA, WBO та IBF. Українець їх відібрав у бою проти британця Ентоні Джошуа. Таким чином, Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

  • Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

Що стосується Ф'юрі, то він наразі є володарем пояса WBC, який зумів захистити у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером. Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

  • Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця;
  • Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним;
  • Льюїс завершив кар'єру з 41 перемогою в активі, а також 2 поразками і 1 нічиєю.

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