Легенда боксу про потенційну дуель Усика та Ф'юрі: це буде чудовий бій

Легенда боксу про потенційну дуель Усика та Ф'юрі: це буде чудовий бій

Він назвав саме Тайсона королем надважкого дивізіону.

Легендарний ексбоксер Леннокс Льюїс прокоментував можливу битву між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це він розповів у коментарі для Boxing Social.

"Я вважаю, що це буде чудовий бій. Я вважаю, що Тайсон дуже великий. Там 206 сантиметрів, а який зріст в Усика?

Це буде дуже складний поєдинок для нього, але я думаю, що Тайсон - чудовий боєць, чудовий чемпіон. На мою думку, зараз він король суперважкого дивізіону", - наголосив Льюїс.

Зазначимо, що Усик наразі є володарем трьох поясів у надважкій вазі - WBA, WBO та IBF. Українець їх відібрав у бою проти британця Ентоні Джошуа. Таким чином, Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

Що стосується Ф'юрі, то він наразі є володарем пояса WBC, який зумів захистити у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером. Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним;

Льюїс завершив кар'єру з 41 перемогою в активі, а також 2 поразками і 1 нічиєю.

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