Фьюри в сумасшедшей рубке нокаутировал Уайлдера и защитил пояс WBC в супертяжелом весе

Фьюри в сумасшедшей рубке нокаутировал Уайлдера и защитил пояс WBC в супертяжелом весе

"Цыганский король" досрочно разобрался с "Бронзовым бомбардировщиком".

В ночь на воскресенье, 10 октября, в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся долгожданный поединок между британским чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

На кону стоял пояс WBC в супертяжелом весе, которым владел Фьюри. Британский чемпион одержал победу нокаутом в 11-м раунде.

От стартового гонга Уайлдер пошел в атаку и был активнее. Во втором раунде Фьюри попытался перехватить лидерство и ответил своими ударами - сутуация на ринге выровнялась.

Самое интересное началось с третьего раунда, когда Фьюри отправил американца в нокдаун. Однако Уайлдер нашел силы подняться и "дожить" до конца раунда.

А в следующей трехминутке "Бронзовый бомбардировщик" ошеломил чемпиона, дважды взвалив его на канвас. Фьюри не спешил вставать на ноги и таким образом дождался завершения раунда.

Все последующие раунды остались за британцем. Фьюри с каждым точным ударом ставил соперника во все более затруднительное положение.

В десятом раунде Тайсон правым боковым свалил Уайлдера на канвас, а уже в следующей трехминутке нокаутировал американца. Таким образом, "Цыганский король" сохранил титул WBC в супертяжелом весе.

Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). 35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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