Усик проти Ф'юрі: Холіфілд дав прогноз на можливий бій за звання абсолютного чемпіона хевівейту

59-річний американець не став називати фаворита, виділивши козирі кожного з боксерів.

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій та надважкій вазі Евандер Холіфілд поділився думками про можливий в майбутньому поєдинок між володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, якому належить пояс WBC.

"Усик менший за Ф'юрі, тому він буде швидшим у їхньому поєдинку. Але я також думаю, що Ф'юрі - хороший боксер. Він може відповідати Усику, змушувати його нариватись на удари. Я вважаю, що це буде цікавий бій.

Коли ти менший, ти маєш швидкі руки, але Ф'юрі знає, як потрібно боксувати. Він розуміє, як хапати тебе, як використовувати дистанцію. Коли ти вчишся боксувати, це стає визначальним фактором. Ф'юрі знає, як боксувати, тож я думаю, що це буде трохи складно", - сказав Холіфілд в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Читайте також: Дуель непереможних чемпіонів: промоутер Усика повідомив, коли українець битиметься з Ф'юрі

У ніч проти 10 жовтня Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді та зберіг пояс WBC у надважкій вазі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Читайте також: Із ким битиметься переможець реваншу Усик - Джошуа: промоутеру кортить побачити "Фінал чотирьох"

Зазначимо, що поєдинок між Усиком і Ф'юрі стане можливим лише після того, як Олександр захистить титули в другому бою з Джошуа. Ей Джей вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем. За словами промоутера, реванш планують на березень 2022 року.

Нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді, Ф'юрі успішно закінчив трилогію з "Бронзовим бомбардувальником". Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця в сьомому раунді .

. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання