Базікало, а не король: Усик оцінив свої шанси в потенційному об'єднавчому бою з Ф'юрі

Олександр переконаний, що може перемогти володаря титулу WBC.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик висловився про можливий в майбутньому поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі, якому належить пояс WBC.

34-річний українець впевнений, що йому до снаги перемогти "Циганського короля". Водночас Олександр назвав Ф'юрі "хорошим боксером, у якого здорово підвішений язик".

"Звичайно, я вважаю цей поєдинок грандіозним. Я вважаю Ф'юрі дуже хорошим боксером, чудовим спортсменом, у якого здорово підвішений язик. Ф'юрі стверджує, що він король королів, але так думає тільки він один. Ось що я можу про нього сказати.

Перед моїм боєм з Джошуа всі говорили, що у мене немає жодного шансу перемогти. Я чув подібне протягом всього мого життя, але мені до снаги побити і Ф'юрі. Я не кажу, що можу побити будь-якого боксера у світі. Я просто ходжу в спортзал і виконую свою роботу, тренуюся, вкладаю багато сил в процес підготовки. Я не кажу, що я - король Всесвіту. Я просто роблю те, що мушу. Концентруюсь, зосереджуюсь й отримую результат", - наводить слова українського чемпіона The Sun.

Чому Тайсона Ф'юрі називають "Циганським королем"? Володар титулу WBC народився в сім'ї ірландських кочівників, яких у Великій Британії також називають циганами. Саме до цієї етнічної групи відносить себе Ф'юрі.

У ніч проти 10 жовтня Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді та зберіг пояс WBC у надважкій вазі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа. Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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Зазначимо, що поєдинок між Усиком і Ф'юрі стане можливим лише після того, як Олександр захистить титули в другому бою з Джошуа. Ей Джей вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

Нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді, Ф'юрі успішно закінчив трилогію з "Бронзовим бомбардувальником". Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця в сьомому раунді .

. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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