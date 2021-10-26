В Україні значно спростили реєстрацію автомобіля в сервісних центрах МВС

І для цього не потрібно витрачати надто багато часу.

В Україні зареєструвати автомобіль тепер стане значно простіше і зручніше.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ГСЦ МВС у Facebook.

Так, поставити на облік автомобіль і отримати номери відтепер можна в будь-якому місті України, незалежно від прописки. Все що для цього потрібно – записатися в електронну чергу і відвідати сервісний центр МВС.

"Принцип екстериторіальності був введений саме для розширення меж вашої волі і комфорту. І головне – не переживайте за відповідність номерних знаків місцем вашої реєстрації, тепер можна їздити з номерними знаками в будь-якій області", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, нещодавно українцям дозволили оформляти перереєстрацію купівлі та продажу авто в режимі онлайн. Процедура оформлення електронних документів на авто передбачає наступне:

авторизацію продавця і покупця в електронному кабінеті водія (реєстр єдиної інформаційної системи МВС або Єдиний держпортал електронних послуг);

заповнення договору в режимі онлайн;

підписання документа за допомогою кваліфікованої електронного підпису сторонами договору.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання