Осінь 2021: рекомендації астрологині на 8 листопада

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у понеділок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Точний і напружений аспект між Марсом і Сатурном, який утворюється в цей час, через силу, яку мають в цей час планети, можна буде назвати "битвою титанів".

На жителях Землі він може позначитися не найкращим чином: імпульсивність буде в суперечності з людським розумом, що говорить про схильність здійснювати необдумані безрозсудні вчинки.

Велика ймовірність конфліктних ситуацій та нещасних випадків, а самі люди частіше проявлятимуть такі якості, як упертість, нетерплячість, незговірливість, жорсткість, злість, заздрість, ненависть, вульгарність, хамство та схильність з'ясовувати стосунки на кулаках. Втім, у такого протистояння планет є і позитивний бік: у складній ситуації у кожного з'явиться можливість діяти рішуче, блискавично і водночас безпомилково.

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