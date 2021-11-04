В Киеве на территории Киево-Печерской лавры горит здание (видео)

Спасатели тушат пожар в одном из зданий.

В Киеве занялось одно из зданий Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Серьезный пожар охватил одно из зданий на территории Киево-Печерской лавры. На месте уже работают спасатели.

Как стало известно позже, горела мастерская по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры.

"В 13:45 в Печерском районе по ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю. В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 - ликвидирован", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.

Напомним, что в Киеве в детском саду возник пожар. Более 100 детей были эвакуированы из помещения.

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