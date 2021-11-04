Украина в Глазго согласилась отказаться от использования угольной энергетики

Уголь считается источником наибольшего загрязнения атмосферы.

На климатическом саммите в Глазго более 40 стран, среди которых есть Украина, согласились постепенно отказаться от использования угольной электроэнергии, поскольку это полезное ископаемое считается источником наибольшего загрязнения атмосферы.

Об этом сообщает британское издание Guardian.

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Крупные страны-потребители угля, такие как Канада, Польша, Южная Корея, Украина, Индонезия и Вьетнам, будут постепенно прекращать использование этого полезного ископаемого для производства электроэнергии. Я к пишет издание, некоторые из наиболее зависимых от угля страны — Австралия, Китай, Индия и США, не были включены в соглашение. Страны с большой экономикой сделают это к 2030-м годам, а страны с меньшим ВВП – к 2040-м.

По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из наибольших причин выбросов парниковых газов , а использование загрязняющего окружающей среды топлива возобновилось после временного снижения выбросов, вызванного прошлогодними карантинами.

Это соглашение, заключенное при посредничестве Великобритании в Глазго, включает обязательства десятков развивающихся стран, а также развитые страны прекратить использование угля. По данным издания, более 100 финансовых учреждений и других организаций согласились также прекратить финансирование разработки угля.

По оценкам экспертов, для того чтобы мир оставался в пределах 1,5 °C, развитые страны должны постепенно отказаться от угля.

Напомним, ранее Шмигаль сообщал, что украинское правительство положило начало программе справедливой трансформации угольных регионов. По его словам, речь идет не о закрытии шахт, а о трансформации, которая будет происходить поэтапно, с соответствующей социальной и инвестиционной переориентацией угольных регионов”.

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